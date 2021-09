C'è preoccupazione in casa Inter in vista dell'impegno di domenica alle 12.30 contro la Sampdoria. Stefano Sensi e Alessandro Bastoni, in ritiro contro la Nazionale che questa sera sfiderà la Lituania in un match di qualificazione a Qatar 2022, si sono fermati per problemi fisici. Il ​centrocampista ha problemi a un polpaccio, mentre il difensore è rimasto vittima di una contusione in allenamento. Entrambi sono in dubbio, in attesa di aggiornamenti dalla Figc.



QUANTE ASSENZE - Un bel problema per Inzaghi ma anche per Mancini, che questa sera deve rinunciare a buona parte dei titolari e delle principali seconde scelte: sono infatti ai box ​Spinazzola, Lazzari, Belotti, Pellegrini, Mancini e Verratti, ai quali si sono aggiunti i forfait di Immobile, Zaniolo, Chiesa e Insigne.