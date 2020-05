Intervenuto ai microfoni di FcInter1908.it, il presidente del Racing, Victor Blanco, ha parlato di Lautaro Martinez, suo ex calciatore, oggi di proprietà dell'Inter e al centro di una trattativa molto chiacchierata col Barcellona.



Hai avuto modo di parlare con Lautaro o con i suoi rappresentanti dell’affare con il Barcellona?

“Parlo poco di questa situazione con Lautaro e i suoi rappresentanti. Accadrà nel momento migliore e quando lui sarà convinto che sia arrivato quel momento”.



All’Inter ci ha messo poco per diventare titolare e protagonista, pensi che se decidesse di andare al Barça potrebbe essere subito al centro del progetto?

“All’Inter ci ha messo meno di qualunque altro giocatore ad adattarsi. Ci sono grandi giocatori nella rosa dell’Inter ma lui è diventato lo stesso titolare indiscutibile”



Quanto vale secondo lei oggi Lautaro?

“È a un livello internazionale, tra i primi 10 del mondo per qualità ed età. Credo che valga di più dei 111 milioni di clausola rescissoria”.