Non c'era solo Arda Guler fra i talenti del Fenerbahce corteggiati dai top club europei. Anche Ferdi Kadioglu, esterno a tutto campo classe 1999 può lasciare il club turco e come riportato da A Spor e Aksam in Turchia l'Inter è in forte pressing per lui. La richiesta è di 20 milioni di euro.