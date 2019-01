L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del mercato dell'Inter e spiega come Ausilio e Marotta proseguano la caccia ad Andersen della Sampdoria. Questo è quanto scrive il quotidiano.



“Chi farà certamente le valigie è Miranda. Complicato che lo faccia già adesso (come verrà ribadito ai suoi agenti), visto che servirebbe un’offerta adeguata (8-10 milioni) e che poi l’Inter dovrebbe trovare un sostituto. Una scelta è già stata fatta, ovvero Andersen della Sampdoria, che però non lo vuole lasciare andare a metà stagione. La prossima estate, invece, si potrà mettere in piedi un’operazione con la formula-Skriniar, vale a dire con una valutazione molto alta del danese, comprensiva di ricchi bonus, e con inserimento nell’affare di un giocatore di area nerazzurra (Vanheusden?) che finirebbe in blucerchiato, per abbassare la parte cash. A quel punto, sarebbe difficile individuare, anche tra le altre big d’Europa, un reparto così ricco sia dal punto quantitativo sia da quello qualitativo”.