Inter, presunta bestemmia di Lautaro Martinez: la FIGC apre un’indagine e cerca l’audio

Il caso die dellanel finale della partita contro la Juventus non è ancora chiuso. Dopo che il giudice sportivo non si era pronunciato in assenza di prove, secondo quanto riportato da Il Messaggero,per la presunta espressione blasfema pronunciata al termine della sfida dell’Allianz Stadium, vinta dai bianconeri.e portarlo eventualmente a processo.

Alla luce di quest'indagine,. L’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva prevede, infatti, che «in caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta […] ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata». Agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di gioco, la sanzione della inibizione».- Al termine della sfida con il Genoa, poi, Lautaro aveva smentito ogni accusa di blasfemia: ". Perché cerco di imparare e trasmettere rispetto anche ai miei figli. Chi mi conosce sa che persona e che padre sono. Mi sento tranquillissimo. Sono infastidito ma devo lasciarmi tutto dietro".

- Nel caso in cui dovesse arrivare la squalifica per Lautaro, questa arriverebbe solamente, per via delle tempistiche burocratiche. Questa verrebbe, quindi, scontata nelle prossime giornate (Monza, Atalanta o successivamente).