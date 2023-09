La larga vittoria nel derby potrebbe aver portato un po’ di presunzione nel gruppo squadra e lo stop contro il Sassuolo potrebbe essere arrivato al momento giusto, scrive la Gazzetta dello Sport. Secondo la “Rosea”, sono molti quelli che in viale della Liberazione pensano che un bagno di umiltà non faccia male, se utile a impartire la lezione.



“Quella rimonta subita a sorpresa tre giorni fa ha avuto l’effetto che dà un pizzicotto mentre dormi beato: si è spezzato un dolcissimo sogno. I nerazzurri sono saltati per aria e hanno fatto un bagno di realtà. Non è detto, poi, che sia stato un male, pensano in tanti in viale della Liberazione: per centrare lo scudetto della stella, obiettivo sbandierato a ogni passo e considerato quasi “necessario”, serve che la squadra non perda mai l’umilità e non si mostri supponente come è sembrato dopo il derby”.