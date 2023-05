L'Inter continua con le rotazioni in campo e non solo: oggi a Napoli sarà con la squadra Ebenezer Akinsanmiro, trequartista nigeriano di 18 anni prelevato a gennaio per la Primavera dalla formazione africana dei Remo Stars. Per lui fino ad oggi 12 partite e 3 assist dal suo arrivo nei giovani nerazzurri.



IL DUELLO VINTO - L'Inter gli ha fatto un quadriennale l'ultimo giorno di mercato, battendo, come riporta La Gazzetta dello Sport, la concorrenza di niente meno che il Real Madrid. Oggi Ebenezer, anche a causa dell'assenza di Valentin Carboni impegnato al Mondiale Under 20, sarà per la prima volta con Inzaghi, e potrà incrociare Victor Osimhen, il bomber del Napoli cui, chissà, un giorno potrebbe servire assist in Nazionale.