Il centravanti dell'Inter, Marcus Thuram, ha parlato al termine della sfida fra Francia e Irlanda, dove ha segnato il primo gol con la maglia dei Blues subentrando a Oliver Giroud. "Avrei potuto farne due questa sera, però teniamolo per la prossima partita. Dal punto di vista aritmetico siamo perfetti, ma non vuol dire che non dobbiamo continuare a lavorare. È stata una grande serata".