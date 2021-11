André Onana è tornato, e non solo fra i convocati dell'Ajax, ma anche in campo, da titolare difendendo i pali del suo Camerun per 90 minuti nella vittoria per 4-0 sul Malawi. Il portiere in scadenza di contratto e corteggiatissimo dall'Inter è tornato per la prima volta in campo dopo la lunga squalifica per doping che lo aveva bloccato a causa di un farmaco preso dalla moglie.