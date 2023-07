Una volta completata la cessione di André Onana al Manchester United, l'Inter si troverà nella necessità di chiudere almeno un colpo in porta per la prossima stagione e verrà data, inevitabilmente, una priorità fra i due colpi programmati: Sommer e Trubin.



Per il portiere ucraino dell'Shakhtar servirà trattare con il club di Donetsk (ma oggi a Kiev per i noti fatti legati alla guerra con la Russia) mentre per il numero 1 svizzero c'è una clausola rescissoria bassa e non servirà trattare con il Bayern Monaco (ma comunque i club si parleranno). Proprio per gli ottimi rapporti con il club bavarese la priorità verrà data a Sommer, per poi virare sulla situazione Lukaku e quindi chiudere Trubin.