L'Inter Primavera elimina il Bayern Monaco di Della Rovere e vola ai quarti di Youth League. È l'unica italiana rimasta in corsa

vola ai quarti di finale di Youth League - la Champions League dei giovani - e, nel giorno in cui l'Atalanta esce dal torneo ai rigori contro il Trabzonspor, elimina proprio ai rigori ildel talento italiano Della Rovere e rimane l'unica italiana in corsa.Una partita al cardiopalma in cui i nerazzurrini disi erano complicati da soli la vita nel corso dei primi 45 minuti quando, dopo 3 clamorose occasioni mangiate davanti a Klanac, una(disturbato dal sole) su tiro di Chavez dalla distanza ha portato in vantaggio il Bayern. Nella ripresa l'Inter prova il tutto per tutto, soffre,e resta in partita grazie anche al riscatto di Calligaris e al 94esimo, in mischia e in mezza-rovesciata su calcio di punizione dalla sinistra, capitanha trovato l'1-1 e mandato la gara ai rigori.

Nella lotteria dei rigori segnano tutti gli interisti () mentre è Calligaris a trasformarsi in eroe, parando il rigore proprio di Chavez che lo aveva punito nel primo tempo, e mandando l'Inter ai quarti di finale. Il tabellone, già definito, prevede ora lo scontro con il Trabzonspor che ha eliminato l'Atalanta agli ottavi e la Juventus nel turno precedente dei playoff.Chavez (B), Alexiou (I)(4-3-3): Klanac; Dalpiaz, Mijatovic, Puljic, Ofli; Chavez, Mergner, Richter); Karl, Unsöld, Della Rovere.

A disposizione: Pavlesic, Schäfer, Binder, Rüger, Nasrawe, Chemwor, Sadat, Scott, Kusi-Asare.Allenatore: Peter Gaydarov.(4-3-3): Calligaris; Della Mora, Re Cecconi, Alexiou (C), Cocchi; Topalovic, Zanchetta, Berenbruch; De Pieri, Spinaccè, Mosconi.A disposizione: Zamarian, Bovio, Maye, Garonetti, Venturini, Cerpelletti, Lavelli, Pinotti, Zouin.Allenatore: Andrea ZanchettaArbitro: Bandić