Il ritardo nella scelta del nuovo sponsor di maglia in casa Inter ha inevitabilmente portato il club, insieme a Nike ad un ritardo anche della presentazione dei vari kit stagionali rispetto alle concorrenti. Come sempre, tuttavia, il sito specializzato in leak di divise da gioco FootyHeadlines ha svelato in anteprima l'ultima set che manca per l'attuale stagione: la terza maglia 2023/24.



Qualche ipotesi era già stata presentata negl ultimi mesi, ma ora è arrivata la conferma con il leak della prima foto ufficiale della terza maglia per questa annata. Sarà totalmente arancione con lo swoosh Nike e il logo dell'Inter in nero. Non è ancora chiaro se tornerà il logo completo di montagna per Paramount+ come sponsor sul petto in stile prima divisa o se sarà "tagliato" come già accade per la seconda. Non una novità cromatica assoluta dato che l'Oranje (usato spesso come colore delle maglie da portiere) era già stato usato per le terze divise della stagione 2000/2001 e 2001/2002 con Ronaldo, Vieri e Pirlo fra gli altri in rosa.



Ecco la foto e altri dettagli del nuovo third kit 2023/24 dell'Inter. Vi piace?