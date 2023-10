Appiano Gentile torna pian piano a ripopolarsi. Nella giornata di oggi, come riportato da Sky Sport, hanno fatto rientro al centro sportivo dell'Inter ben quattro giocatori: si tratta di Yann Sommer, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij e Hakan Calhanoglu, i primi nerazzurri a concludere gli impegni con le proprie nazionali. Domani sarà il turno dei sei italiani, in campo questa sera contro l'Inghilterra, mentre gli ultimi ad arrivare saranno come sempre i sudamericani.