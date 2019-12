Dodici ottobre, Sanchez sfida la Colombia con il suo Cile, galvanizzato dalla rete alla Sampdoria, la prima con la maglia dell'Inter. Alexis, però, si fa male: in Italia è subito allarme, il comunicato parla di lussazione del tendine peroneo della caviglia sinistro. Quarantadue giorni dopo, anche Barella va ko. Inter a pezzi, mercato estivo costretto all'infermeria. È proprio l'infermeria a smascherare i problemi dell'Inter: coperta troppo corta, specie in mediana. È lì che Conte ha chiesto i rinforzi maggiori, dando il via a una trattativa - quella per Vidal - che ha già i contorni della telenovela. In attesa delle mosse di Marotta, il tecnico può sorridere: dopo Sensi, anche Barella è pronto al rientro.



SANCHEZ, SERVE TEMPO - L'ex Cagliari, infatti, può essere considerato totalmente recuperato: il fastidio al ginocchio destro è totalmente sparito, tanto che il centrocampista potrebbe già essere in panchina nella trasferta del 6 gennaio al San Paolo di Napoli. Discorso diverso per Sanchez: il programma del cileno prevede ancora qualche settimana di lavoro. Possibile che Conte gli riservi qualche spezzone nella sfida di Coppa Italia del 14 gennaio, ma è ancora presto per individuare date. I motori dell'Inter, comunque, iniziano a scaldarsi. Aspettando Vidal...