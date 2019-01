Cedric Soares ad Appiano Gentile. Il terzino portoghese, nuovo acquisto dell'Inter, ha sostenuto quest'oggi il suo primo allenamento con i nuovi compagni alla Pinetina. Lavoro che, come riporta Inter Tv, ha visto la squadra divisa in due gruppi: lavoro di scarico sul campo tra stretching, corsa e andature per chi ha giocato di più col Torino. Per gli altri, lavoro di forza seguito da rapidità con cambi di direzione. Infine, pallone protagonista con focus sul possesso palla e partitina con alcuni ragazzi della Berretti aggregati.