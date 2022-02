La tormenta non lo scalfisce, le ultime buie settimane in casa Inter hanno piegato le gambe un po’ a tutti, meno che a lui. Milan Skriniar è l’ultimo baluardo di Inzaghi, in tutti i sensi: l’ultimo ad arrendersi in campo, l’ultimo ad accettare un risultato diverso dalla vittoria e anche l’ultimo dei romantici di un calcio arido di sentimenti, dato che la sua voglia di Inter ha resistito nel tempo al Tottenham che avrebbe voluto acquistarlo, a Conte che avrebbe voluto venderlo (tanto da metterlo in panchina preferendogli Godin) e a qualche agente.



È chiaro che ci troviamo di fronte a un personaggio diverso da molti altri che pure popolano il suo stesso mondo, ma Milan Skriniar prosegue incurante sulla sua strada e l’Inter intende trovare presto un’intesa con lo slovacco per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Ecco perché ad Appiano Gentile qualche dialogo informale è già stato affrontato, anche questa volta in assenza di procuratori. Ausilio ha chiarito al difensore che dopo aver affrontato le priorità Handanovic e Perisic (i cui contratti scadranno nel giugno del 2022), toccherà a lui discutere i termini del nuovo rinnovo. Il difensore ha ribadito la sua ferma volontà di proseguire in nerazzurro è questa unione di intenti è già una solida base da cui partire. Tra un mesetto si entrerà nel vivo, ma i primi sondaggi tra l’Inter e Skriniar fanno già ben sperare.