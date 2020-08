Lautaro Martinez si sblocca e raggiunge quota 20 gol in stagione. Al 19' di Inter-Shakhtar, l'argentino dell'Inter ha segnato di testa su assist di Barella il primo gol in Europa League della sua stagione. Rete con dedica speciale per il Toro, che diventerà papà e si è dunque messo il pallone sotto la maglietta dopo l'1-0. La futura paternità è stata annunciata dalla compagna Agustina Gandolfo dopo la gara contro il Bayer Leverkusen.