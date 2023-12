L'Inter prova a chiudere la trattativa con il Bruges per Tajon Buchanan. Nelle ultime ore è arrivato il sì delle proprietà, visto che inizialmente non era previsto nessun arrivo a gennaio, e adesso si punta ad arrivare alla fumata bianca, per permettere all'allenatore di avere a disposizione il calciatore per la prima gara del 2024, contro l'Hellas Verona a San Siro.