Nel corso del derby contro il Milan, il centrocampista dell'Inter, Ivan Perisic è stato costretto a chiedere il cambio al minuto 69' con Simone Inzaghi che ha scelto di inserire Federico Dimarco al suo posto. Per il croato si tratta, come confermato dallo stesso Inzaghi a fine gara, di un indurimento al polpaccio che lo terrà quasi sicuramente fuori dai quarti di finale contro la Roma di Coppa Italia, mentre è da valutare in vista del secondo big match consecutivo di Serie A contro il Napoli che precederà l'andata degli ottavi di finale contro il Liverpool di Champions League