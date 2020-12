Il centrocampista dell’Inter è uscito acciaccato dall’allenamento e accusa dolore alla caviglia., che già non potrà contare su Arturo Vidal, ai box per un problema muscolare alla coscia destra.Il danese, ai margini del progetto Conte, ha ricevuto moltissimi messaggi di solidarietà dal pubblico nerazzurro per il trattamento che il tecnico salentino gli sta riservando., anche se lo stesso Conte ha tenuto a precisare come tra lui ed Eriksen non ci siano problemi.La domanda è legittima: se Barella non dovesse farcela, chi giocherà al suo posto? Vidal è infortunato e Sensi, come affermato da Conte venerdì, non è pronto, tanto che contro il Bologna non è sceso in campo.Sarebbe clamoroso se, dopo tutto quello che è successo, Eriksen si trovasse a giocare una delle sfide decisive delle stagione.