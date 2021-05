L'Inter è stata costretta a sostituire Alexis Sanchez al 38esimo del primo tempo della sfida contro la Roma. L'attaccante cileno ha subito in apertura di gara una brutta entrata all'altezza del tendine d'achille da Darboe e da allora ha faticato nella corsa. Conte al suo posto ha mandato in campo Lautaro Martinez e in panchina al cileno è stato applicata una vistosa fasciatura sulla caviglia sinistra.