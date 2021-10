L'Inter guarda il calendario e riflette. Pensa alla partita con la Lazio e si preoccupa.Di quelle sudamericane, in particolare. Lì davanti infatti l'Inter perde in un colpo solo Correa, Lautaro e Sanchez, impegnati rispettivamente con Argentina e Cile la notte tra il 7 e l'8, quella tra il 10 e l'11 e tra il 14 e il 15 per le gare di qualificazione al Mondiale in Qatar.- Inzaghi rischia quindi di ritrovarsi senza sudamericani o di non averli al 100% per la sfida contro la sua ex squadra, ma la società sta già studiando un piano:. Se la proposta venisse accettata, il giocatore escluso dal ct Scaloni potrebbe rientrare prima in Italia ed essere a disposizione per la partita del 16 con la Lazio.- Inzaghi sa l'importanza dei due argentini e non vorrebbe fare a meno:segnando una doppietta col Verona da subentrato, ha saltato le ultime due gare per una contusione all'anca ma già contro il Sassuolo dovrebbe esserci dal primo minuto, proprio insieme a Lautaro.. Poi partiranno per il Sudamerica insieme a Sanchez. Con l'Inter che spera di anticil rientro di almeno uno dei due argentini.