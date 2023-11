Inter col fiato sospeso per le condizioni di Marko Arnautovic. L'attaccante austriaco, da poco tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio rimediato ad Empoli a inizio stagione, ha accusato un problema fisico nella sfida tra Estonia e Austria: rimasto a terra in seguito a un contrasto nel finale di partita e soccorso dallo staff medico della Nazionale austriaca, l'ex Bologna è riuscito a concludere la partita ma le sue condizioni saranno nuovamente valutate nelle prossime ore.