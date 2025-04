Inter, problema per Zalewski, sostituito: ecco cosa è successo

AFP via Getty Images

si accascia al suolo e poi viene sostituito daal minuto 66' di, con i nerazzurri in vantaggio per 3-1. Inzaghi fa entrare(oltre a Marcus Thuram per Lautaro Martinez, nello stesso slot). In attesa di aggiornamenti,, o, in alternativa, di crampi. Vedremo nelle prossime ore se sarà così e, nel caso, di quale entità. Ricordiamo che l'Inter giocherà mercoledì contro il Bayern Monaco a San Sito nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, partendo dalla vittoria per 2-1 ottenuta nel match d'andata all'Allianz Arena.

Ricordiamo che il 1° febbraio Zalewski è stato ceduto infino al termine della stagione, con diritto di riscatto,. Per il classe 2002 polacco, con cittadinanza italiana, finora 8 presenze e 0 goal con la maglia dell'Inter, fra campionato, Champions League e Coppa Italia.