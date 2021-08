L'Inter rischia di perdere i propri nazionali sudamericani in occasione della ripresa del campionato, ovvero la terza giornata di Serie A, in programma a Marassi contro la Samp: nonostante le rimostranze delle varie leghe visti i gravi problemi con la pandemia, le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 andranno in scena anche nella notte italiana tra giovedì e venerdì, mettendo a rischio i giocatori per gli impegni dei club del weekend Difficilmente gli argentini Lautaro e Correa, il cileno Vidal e l'uruguaiano Vecino, in campo nella notte di venerdì contro Bolivia Colombia ed Ecuadro potranno essere titolari domenica 12 contro i blucerchiati, ma sono a rischio anche per la convocazione.