Non solo le prime insicurezze del nuovo arrivato Yann: a Salisburgo, nel corso dell'amichevole vinta dall'Inter per 3-4 contro i padroni di casa della Red Bull, l'intero reparto arretrato nerazzurro ha mostrato sbandate preoccupanti. Da, daentrato nella ripresa ache pure ha firmato il tabellino marcatori. L'assenza di Francesco Acerbi si è sentita forte e chiara, così come assordante è arrivato il segnale dal campo:per completare la difesa. Uno che sappia cosa vuol dire accettare l'uno contro uno e che sia capace di adattarsi velocemente al sistema Inzaghi.Japhetdel Tottenham è destinato a rimanere solo un'idea, perché oltre a provenire da un campionato diverso dal nostro - è un esubero del Tottenham prima di Conte e poi di Postecoglou - non offre le giuste garanzie tecniche e tattiche. Era un nome buono per il Milan nell'estate del 2022,Parlando di idee che ritornano, Merihpotrebbe cambiare club, ma non colori: gennaio 2023, per il dopo-Skriniar già si pensava al turco ex Juve, che però l'Atalanta non voleva lasciar andare in prestito con diritto, ma solo con obbligo. Alcuni mesi dopo, Demiral èConosce bene la difesa a tre, è il tipo di difensore giusto per le esigenze dell'Inter. Non è un caso se i nerazzurri, con i bergamaschi, hanno parlato anche di. Ad oggi, quella che porta a Demiral rimane una pista da seguire.