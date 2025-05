Inter, problemi per Bisseck: costretto al cambio, le sue condizioni

AFP via Getty Images

I nerazzurri giocano al Sinigaglia la 38esima e ultima giornata della Serie A 2024/25 e lo fanno tra la voglia di provare la rimonta Scudetto sull'Inter e la testa che già è proiettata sulla finale di Champions League contro il PSG del prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera.Le scelte di Simone Inzaghi, che risparmia 8 titolari dalla formazione iniziale, confermano che la sfida con i parigini sia già nei pensieri e allora largo alle seconde linee contro la squadra di Fabregas. Tra queste Bisseck, ma per il giovane difensore tedesco arriva un brivido nel secondo tempo.

- Poco prima del 60' infatti, Bisseck accusa un problema alla gamba destra: una violenta conclusione lo colpisce sul piede destro sollevato da terra, la gamba fa una torsione innaturale e immediatamente il giocatore va a terraImmediato l'intervento dello staff tecnico nerazzurro, Bisseck si rialza e cammina sulle sue gambe ma per evitare ogni rischio dalla panchina entra Denzel Dumfries, con Matteo Darmian che scala in difesa.- Nelle prossime ore si avranno maggiori indicazioni sulle condizioni del tedesco, che sarà sottoposto ai controlli del caso per stabilire natura ed entità del problema.

