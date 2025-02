Inter, problemi per Correa: Inzaghi inserisce Taremi contro il Genoa

AFP via Getty Images

Nei minuti finali del primo tempo di26esima giornata di campionato, inconveniente per i nerazzurri:, in campo al posto dell'indisponibile Marcus Thuram, si fa male e. Dopo un momento in cui Simone Inzaghi lo tiene in campo per sincerarsi delle sue condizioni,Il Tucu ha messo del ghiaccio sulla parte alta del polpaccio sinistro. Sono da valutare bene le sue condizioni con i classici esami del giorno dopo, ma la dinamica, che ha visto l'argentino accusare l'infortunio senza contatto con gli avversari, fa pensare a un problema muscolare.

Un imprevisto che non ci voleva per l'ex Siviglia e Sampdoria, che è in fondo alle gerarchie dell'attacco nerazzurro e in stagione conta una rete e due assist, tutto messo a segno in Verona-Inter 0-5 del girone di andata, in appena 6 presenze prima di quella di stasera.