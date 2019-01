Problema per l'Inter e Luciano Spalletti a due giorni dalla sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Come riporta Sky Sport, questa mattina Stefan de Vrij - ex di turno - ha avuto un affaticamento muscolare e non si è allenato coi compagni di squadra. Lavoro a parte anche per Ivan Perisic, al centro di un caso dopo la richiesta di cessione presentata al club.