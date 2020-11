. Inevitabile se si guarda il cammino di questa sua Inter, che non vince e non è bella, non è solida e non è cattiva. A Madrid la conferma,adesso. Pensando poi all’ingaggio che l’Inter riconosce all'allenatore, la sua incapacità di far compiere il salto di qualità ai nerazzurri appare ancor più clamorosa. PerchéAbbiamo indicato, li trovate qui sotto. Il verdetto ve lo anticipiamo: nonostante la grande ammirazione che continuiamo ad avere per quanto Conte ha saputo fare in carriera,di quanto sta accadendo all'Inter. Ma ovviamenteIn questa stagione l’Inter ha vinto tcontro(soffrendo),. Pochissime. Non appena il livello degli avversari si è alzato (ma non sempre e non troppo), sono cominciati i guai: sconfitte con, altri due pareggi in Champions, stesso risultato controe anche. Un percorsoper una squadra che vuole competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. Le sorti del campionato sono tutte da decidere, la Coppa invece è già a rischio. E uscire un’altra volta nel girone eliminatorio, per di più in un gruppo per niente proibitivo, sarebbeIl percorso di Conte nella manifestazione europea più importante è: ha raggiunto una voltae una volta, mentre in altre due circostanze (sempre con la Juve e nella scorsa stagione con l’Inter). Considerata la forza delle squadre con cui ha partecipato, il bilancio è davvero negativo. E in nerazzurro rischia di essere: finora in due anni a Milano, e nell’edizione in corso ha preso due punti in tre gare. Rimane la sensazione che. E che l’allenatore ne esca sempre male.Le squadre di Conte hanno sempre costruito le loro vittorie sulla. In Champions ha già incassato, in campionato. Allarmante soprattutto questo ultimo dato: nello scorso torneo i nerazzurri, migliore retroguardia della stagione, hanno preso; adesso sono quasi a un terzo dei gol subiti (10) in meno di un sesto delle gare (6). Gli sbandamenti dell’e compagni sono eclatanti, l’allenatore non può non risponderne.Alla fine della scorsa stagione. Ha voluto soprattutto, ma il rendimento dei due vecchi campioni finora è stato insoddisfacente. Li ha voluti a tutti i costi perché era sicuro che avrebbero portato esperienza e grinta,E questa per il momento è una sua grande sconfitta, anche a livello di peso all’interno della società e al cospetto della proprietà cinese. In compenso, con le sue scelte, Conte sta bruciando, un patrimonio del club, importantissima operazione di gennaio.L’Inter non hache hanno sempre esaltato Conte, dalla Juve alla Nazionale fino al Chelsea (ma già prima, quando cercava di emergere in serie B). E anche l’atteggiamento di Antonio è anomalo, quasi fosse un’altra persona, più misurata, meno vincente. Così, quando le partite entrano nella fase decisiva, i nerazzurri - anziché salire di tono - quasi si spengono.Sì, almeno in parte. E’ cambiato perfino il suo: un tempo sembrava spingere i suoi alla vittoria, accompagnandoli dalla panchina; ora è diventato. Il Conte che conoscevamo, e che vinceva,, mentre adesso celebra la sconfitta a testa alta.@steagresti