L'Inter è pronta a rilanciare per Julian Alvarez. L'asso del River Plate e corteggiato da Juve, Fiorentina e Milan è e resta uno degli obiettivi di mercato dei nerazzurri con Dario Baccin, vice di Ausilio, pronto a volare in Argentina per provare a trattare col giocatore e anche col River Plate per provare a trovare una quadra per gennaio anticipando la concorrenza.