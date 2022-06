L'Inter scalda i motori in vista della nuova stagione. Anche quest'anno i nerazzurri non andranno in ritiro e resteranno ad Appiano Gentile per la preparazione estiva con il raduno fissato per il 6 luglio. Qui disputeranno le prime amichevoli.



GLI AVVERSARI - Come riportato da Il Corriere dello Sport, la squadra di Inzaghi affronterà il 12 luglio a Lugano i padroni di casa, in una partita ormai diventata consuetudine di inizio stagione. Il secondo appuntamento sarà il 16 sempre in Svizzera, a Basilea, contro il Monaco. L'ultima del terzetto invece il 23 in casa del Lens.