Inter pronta alla volata scudetto: l’1 con l’Empoli a 1,22

Pasquetta sotto i riflettori per la capolistache lunedì prossimo 1° aprile scenderà in campo, alle 20:45, per disputare a San Siro il match in programma per la trentesima giornata nel weekend pasquale. Farà gli onori di casa ad unche, con venticinque punti, è fuori di una sola lunghezza dalla zona retrocessione e, quindi, ancora in piena lotta per evitare di scendere in B dopo tre stagioni nella massima divisione arrivata il 4 maggio di tre anni fa dopo un campionato trionfale alla guida di Alessio Dionisi. Testa coda, dunque, tra due squadre che ambiscono ora solo a muovere la classifica e così dar corpo ai propri obiettivi stagionali. L'Inter ha un ottimo record contro l'Empoli in Serie A, avendo vinto 17 delle ultime 20 partite, per aver segnato 40 gol, subiti appena 13 e mantenuta la porta inviolata in 10 degli ultimi 15 incontri. Tuttavia, ha perso l'ultimo match casalingo contro i toscani il 23 gennaio dello scorso anno con una rete di Tommaso Baldanzi. I nerazzurri hanno affrontato in Serie A gli azzurri 31 volte vincendo 23 gare, pareggiandone 3 e perdendone 5. Nessun pareggio a Milano dove nelle 15 partite sinora disputate 13 sono i successi dei padroni di casa e 2 quelli degli ospiti. I nerazzurri sono reduci da un periodo tutt’altro che sereno per via dell’eliminazione dalla Champions League, dal pari con il Napoli, dal caso Acerbi e da due infortuni importanti che indeboliranno parecchio la difesa che dovrà fare a meno di De Vrij e del portiere Sommer entrambi reduci da infortuni con le nazionali. Ci sarà, invece, Acerbi, assolto dal giudice sportivo, che prenderà posto al centro della linea arretrata, affiancato da Pavard e Bastoni. In porta, qualora non dovesse farcela lo svizzero, sarà la volta di Audero. Sulle corsie esterne confermatissimi Dumfries e Dimarco con Calhanoglu che come al solito agirà in cabina di regia affiancato da Barella e Mkhitaryan. In attacco Inzaghi dovrebbe riproporre il tandem Thuram – Lautaro Martinez o in alternativa Sanchez. Infermeria piena in casa Empoli. Davide Nicola dovrà rinunciare ad Ismaili, Ebuehi, Grassi e Marin, oltre allo squalificato Maleh. L’ex barese Caprile prenderà posto tra i pali alle spalle di una difesa che questa volta sarà a quattro con Walukiewicz e Luperto centrali e Bereszynski e Cacace a coprire il ruolo di terzini. Rivisitato anche il centrocampo dove dovrebbe trovare spazio Kovalenko al centro e Zurkowski e Fazzini sulle corsie esterne. In attacco Caputo potrebbe essere preferito a Niang o Destro con Cancellieri e Cambiaghi a formare il tridente. Quota popolare per il successo dell’Inter è proposta sulla lavagna che banca l’1 a 1,22, lontanissimo dal due a doppia cifra 12,10 e con l’X che moltiplica per 6,55. Il capocannoniere della Serie A Lautaro Martinez anche questa volta è primo nella speciale graduatoria del primo o ultimo marcatore della partita a 3,80, poi Thuram a 5,00, Sarr a 6,25, Sanchez a 6,50, Calhanoglu a 6,75, Frattesi a 7,50, Mkhitaryan a 8,50, Klaassen a 8,75 e poi via via tutti gli altri.