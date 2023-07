L'Inter è pronta a rivoluzionare la propria porta e quando arriveranno i soldi per l'acquisto di André Onana dal Manchester United affonderà il colpo su Trubin con lo Shakthar e su Sommer con il Bayern Monaco. Per il portiere svizzero, in particolare, è pronta secondo Sky un'offerta da 6 milioni di euro per liberarlo dal club bavarese.