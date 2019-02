In un'Inter in difficoltà sta crescendo un giovane come Eddie Salcedo: "Complice le non perfette condizioni di Perisic e la squalifica di Politano, Salcedo è stato convocato più volte tra i grandi - scrive il Corriere dello Sport -. Marotta e Ausilio a fine stagione possono riscattarlo per 8 milioni dal Genoa".