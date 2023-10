30.000 fischietti contro Lukaku. La protesta organizzata dalla Curva Nord dell’Inter nei confronti dell’attaccante ora in forza alla Roma, in occasione della sfida delle 18 di domenica, rappresenta o meno una violazione del regolamento secondo le norme federali? Una domanda che sta circolando anche in queste ore sul web, perché in effetti esistono in effetti degli appigli legali - rammentati da La Gazzetta dello Sport - secondo i quali un arbitro potrebbe vedersi costretto a prendere dei provvedimenti.



I 30.000 fischietti, che saranno distribuiti fuori da San Siro prima dell’ingresso sugli spalti e che saranno verosimilmente adottati ogni qual volta Lukaku entrerà in possesso del pallone, non avranno certamente l’impatto sonoro che avrebbero avuto i circa 50.000 annunciati solamente qualche settimana, ma possono rappresentare un elemento di reale distrazione per il centravanti belga. Secondo le normi federali, qualora il rumore prodotto dai fischetti interisti risultasse “disturbante” per il regolare svolgimento della partita con la Roma, l’arbitro potrebbe anche invitare l’Inter a diffondere attraverso gli altoparlanti dello stadio messaggi per placare la protesta. Non resta altro che attendere le 18 di domenica pomeriggio per scoprire cosa accadrà.