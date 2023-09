In casa Inter si pensa ai rinnovi: Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro Martinez sono i primi della lista. Per l'armeno, è previsto un incontro per allungare il suo accordo che scade a giugno. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, all'armeno verrà offerto un biennale. Aspettano segnali anche il terzino e l'argentino. Lautaro crede di aver meritato un aumento di ingaggio rispetto agli attuali 6 milioni di euro netti a stagione, ma il club nerazzurro si è preso del tempo e, per ora, ha altre priorità.