L'Inter stringe per Djalò. in scadenza a giugno. Nelle ultime settimane però è aumentata la concorrenza per il difensore del Lilla che piace anche a Juventus, Psg e Atletico Madrid. Il giocatore è convinto della proposta interista e può firmare a inizio gennaio. Ma l'aumento delle pretendenti rende tutto più complesso, come riporta La Gazzetta dello Sport.