L'Inter non molla Edin Dzeko. Come scrive il Corriere dello Sport, il bosniaco della Roma è la prima scelta per il dopo Icardi, con l'Inter che, però, deve ovviamente soddisfare le richieste dei giallorossi, che chiedono poco meno di 30 milioni di euro. Il giocatore, invece, è pronto a firmare un triennale coi nerazzurri.