Su André Onana l'Inter ha le idee chiare da tempo e non ha alcuna intenzione né di perdere ulteriore tempo lasciando spazio a speculazioni, né di farsi battere sul tempo dalla concorrenza di altri club europei (Barcellona in primis). Per il portiere dell'Ajax, ve l'abbiamo raccontato da tempo, il club nerazzurro ha trovato da tempo un principio di accordo e sarà lui, nelle idee dei dirigenti, il sostituto fra i pali di Samir Handanovic, il cui contratto resta in scadenza e per cui non c'è un progetto concreto.



L'AGENTE A MILANO - Per questo motivo Alberto Botines, l'agente del portiere oggi reintegrato dall'Ajax, è atteso a Milano entro la fine della prossima settimana per incontrare l'ad Marotta e il ds Ausilio. L'obiettivo è quello di concretizzare tutti i dettagli dell'accordo verbale già trovato e preparare le bozze dei contratti che Onana potrà poi firmare legalmente a metà gennaio quando si aprirà per i futuri svincolati la possibilità di siglare i precontratti con i nuovi club.