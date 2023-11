Nella prossima sfida di campionato, Qatar Airways debutterà come nuovo sponsor dell’Inter. Il club nerazzurro ha siglato un accordo con la compagnia aerea, che può arrivare a diventare il main nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, l’intesa avrà un valore di oltre 1 milione di euro (intorno a 1,5 milioni) per il resto della stagione.



IL CONTRATTO - Il contratto è ancora in via di definizione, ma ha già un dettaglio non di poco conto, in vista della prossima annata: nell’accordo è prevista una clausola, attivabile entro gennaio 2024, che permetterà a Qatar Airways di diventare sponsor di maglia a partire dal 2024/25 (sostituendo così Paramount+), a una cifra che si aggira intorno ai 18/20 milioni di euro a stagione.



LA SITUAZIONE ATTUALE - Attualmente, il club di Viale della Liberazione ha un accordo con Paramount+ (diventato main sponsor già nel corso della scorsa annata, a partire dalla sfida contro il Torino e dalla finale di Champions League contro il Manchester City), che tuttavia scadrà al termine della stagione in corso - con un accordo che porterà 11 milioni di euro nelle casse dei nerazzurri - . Per questo motivo, l'Inter ha già intavolato le prime discussioni in merito proprio con Qatar Airways, con la speranza di aumentare i ricavi su questo delicato fronte.