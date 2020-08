ha blindato la corsia destra, ora l'ha una nuova priorità: sistemare anche la fascia sinistra. Ausilio e Marotta lavorano per garantire a Conte un tandem affidabile in vista della prossima stagione, tra obiettivi e conferme prendono forma le mosse della dirigenza nerazzurra che, al termine del cammino in Europa League, intensificherà le manovre. La prima operazione che può essere definita è la conferma di: Inter elavorano al prolungamento dello scambio di prestiti conche di conseguenza giocherebbe in Viola anche il 2020/21, una soluzione sulla quale filtra sempre più ottimismo. La permanenza di Biraghi, però, non esclude l'arrivo di un nuovo innesto, anzi.- L'Inter continua a muoversi sotto traccia per regalare a Conte un esterno mancino di primissimo livello e tutti gli indizi portano a Londra:resta la prima scelta dei nerazzurri, nonostante sull'esterno delsi registri anche un interessamento forte e di lunga data da parte della. Emerson corrisponde all'identikit tracciato da Conte e ha trovato l'ok anche da parte di Ausilio e Marotta, che ora lavorano per abbassare la pretesa didei Blues. Preferito ma non unico nome, perché tra quelli studiati dall'Inter c'è ancheGosens: il tedesco ha una valutazione analoga a quella di Emerson, ma convincere l'a uno sconto è complicato, visti i tanti interessamenti arrivati da Italia (Juve) ed estero. Nelle ultime ore, poi, è spuntato un nuovo nome, quello di: il mancino classe '99 della, già seguito da, è stato proposto all'Inter, al momento è solo un'idea ma la sua candidatura viene registrata dalla società di viale della Liberazione. Che dopo l'Europa League prenderà attivamente in mano il dossier 'fascia sinistra'.