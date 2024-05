Inter, proposto Vitor Roque del Barcellona per l'attacco

è l'obiettivo numero uno pero perlomeno lo è nelle idee diche gradirebbe l'inserimento di una quinta punta con caratteristiche più simili a quelle di Alexis Sanchez che non di Marko Arnautovic in una rosa che vorrebbe sempre più larga. L'attaccante islandese del Genoa ha però tantissimo mercato e un costo che è sempre più alto e crescente e, per questo, pur di accontentare l'allenatore il club nerazzurro sta valutando anche altre alternative.

E fra i nomi che stanno emergendo negli ultimi giorniex-Athletico Paranaense che è arrivato al Barcellona soltanto lo scorso 1 gennaio 2024, ma che non sta trovando spazio alla corte di Xavi. Per questo motivo, come riporta la Gazzetta dello Sport, il gioiellino offensivoVitor Roque è scontento dell'impiego ottenuto finora. Ha infatti all'attivo solo 310 minuti in campo in stagione con 2 gol all'attivo in sole 13 presenze. Xavi e il ds Deco hanno aperto all'addio, mase non cambieranno le gerarchie in blaugrana. Il Barcellona l'ha infatti acquistato perper tutti (dati i dubbi sull'ambientamento in Europa) e a maggior ragione per un bilancio tutt'altro che roseo come quello nerazzurro.