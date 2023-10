Lautaro Martinez è in scadenza di contratto nel 2026, una data certamente non dietro l'angolo ma che, come scrive La Gazzetta dello Sport, l'Inter vuole allontanare ulteriormente. Lautaro dovrà diventare il giocatore più pagato della Serie A, sforando il monte ingaggi imposto dai nerazzurri. Durante la prossima sosta, a metà novembre, l'agente del Toro Alejandro Camano potrebbe allacciare i discorsi con Marotta e Ausilio, provando ad intavolare la trattativa per il prolungamento.