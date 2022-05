Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'ex attaccante, Roberto Pruzzo, ha espresso la propria opinione in merito a Mkhitaryan, calciatore della Roma in orbita Inter.



"Mkhitaryan è un giocatore che quest'anno è stato molto utile alla Roma, però io non mi svenerei per nessuno. Dybala alla Roma sarebbe fantastico anche perché lui potrebbe migliorare in un momento dove trova una piazza piena di entusiasmo"