I gol di Icardi accontentano tutti: l'attaccante argentino rinato, il Paris Saint-Germain e anche l'Inter. Che conta di incassare i 70 milioni di euro previsti dal diritto di riscatto per trasformare il suo prestito in trasferimento a titolo definitivo scongiurando il rischio di rivederlo in Italia alla Juve. Secondo la Gazzetta dello Sport, in questo senso è logico attendersi dei segnali più espliciti nel 2020.



Cavani è in scadenza di contratto a giugno e da gennaio sarà libero di firmare con un altro club, dove trasferirsi a parametro zero il prossimo luglio: se il PSG non fa nulla per trattenerlo, si può dedurre che le attenzioni del club francese si stiano spostando proprio su Maurito.