Il Paris Saint-Germain fa sul serio e torna alla carica per Milan Skriniar. A meno di due settimane dalla conclusione del mercato, il club campione di Francia ha avuto un nuovo contatto con la dirigenza dell'Inter per il centrale slovacco, con cui ha già raggiunto un'intesa per un ingaggio di poco inferiore agli 8 milioni di euro netti a stagione.



LA POSIZIONE DI ZHANG - Nelle passate settimane, il club nerazzurro aveva sempre ribadito la volontà di non ascoltare proposte inferiori ai 70 milioni di euro per Skriniar ma, secondo quanto appreso da calciomercato.com, dopo l'ultimo rilancio da parte del PSG il presidente Steven Zhang ha comunicato all'ad Beppe Marotta e al ds Piero Ausilio la necessità di ascoltare i termini della nuova proposta in arrivo dalla Francia. Dalle prime indicazioni, l'offerta arrivata sul tavolo non si discosta da quelle precedenti - 50 milioni di euro più bonus - cifra ritenuta non ancora sufficiente per avallare la partenza dell'ex Samp.