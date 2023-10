Giunti alla seconda pausa nazionali della stagione, si tirano le prime somme dopo un inizio concitato e accattivante di campionato. Per l', le prime otto tappe in Serie A dipingono un'immagine chee che - in un certo senso - rievoca alcuni fantasmi mai veramente sepolti. Sebbene la partenza - in termini di punti - sia più che soddisfacente, i nerazzurri confermano un trend che li vede, al contrario della puntualità mostrata nei big match.Nell'anno della vittoria dello scudetto del Napoli, all'Inter si era rimproverata una. Per citarne alcune: lo 0-1 contro ila San Siro, fotocopia dello 0-1 con l', il 2-1 in trasferta con loe, soprattutto, l'1-0 in casa del. Bologna che torna a turbare l'ambiente nerazzurro e lo fa in maniera ricorrente. Inutile ricordare ilche - caratterizzato dalla "papera" di Ionut Radu - costò il titolo agli uomini di Inzaghi. Ora a fermare l'Inter è di nuovo la formazione felsinea con il 2-2 consumatosi sabato a San Siro.Passo falso con il Bologna, ma non solo. Passo falso anche con il, che oggi pesa sulla classifica dell'Inter. Anche con riferimento alla formazione neroverde, i nerazzurri devono far fronte ad un trend che negli ultimi anni risulta sfavorevole. Basta tornare alper ritrovare un risultato simile: quella volta, sempre a San Siro, con gol di Scamacca e Raspadori. Ma ampliando lo sguardo ai soli, nelle ultime 7 sfide si individuano, a fronte didella squadra di Viale della Liberazione. Una vera e propria bestia nera, proprio come il Bologna.Mentre l'Inter semina punti con le piccole, il Milan si spinge in cima alla classifica e lo fa in maniera opposta. Perché se i rossoneri neri hannocadendo 5-1 nel derby, la concretezza, il cinismo e la caparbietà della squadra di Pioli". Contro illa vittoria per 1-0 con gol di Leao senza brillare ma con la giusta concretezza, poi un'altra dimostrazione di cinismo nella sfida col, dove - nonostante lo svantaggio - il Milan è riuscito ad uscire soddisfatto portandosi a casa i 3 punti in tranquillità. L'ultima dimostrazione è arrivata infine contro il, dove con le unghie e con i denti il risultato è stato ancora positivo.