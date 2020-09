prima della partita contro il Bologna,, che ha in Antonio Conte un suo grande estimatore. Il tecnico salentino non ha fatto mistero ai propri dirigenti di gradire un giocatore di esperienza per completare una batteria di punte composta oggi da Lukaku, Lautaro Martinez, Sanchez eProprio quest'ultimo, recentemente rientrato dal Genoa come da accordi presi un anno fa, è il verodella vicenda.- "L'arciere di Cles" è reduce da una stagione di crescita in rossoblù, con 7 gol totali realizzati nel corso della stagione, edi competere in tutte le manifestazioni ai massimi livelli. Non sarà semplice tuttavia trovare una destinazione gradita e in linea con le desiderata del calciatore, che tra l'altro ha recentemente prolungato il suo contratto fino al 2024 e ha un ingaggio importante (2 milioni di euro più bonus)., che non ha ancora preso una decisione definitiva al riguardo. Una sua partenza rappresenta l'unica condizione alla quale l'Inter tornerebbe poi sul mercato per aggiungere un ulteriore tassello all'attacco e a quel puntoin virtù degli ottimi rapporti tra i due club.