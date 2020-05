Alexis Sanchez potrebbe restare anche la prossima stagione all'Inter. Secondo quanto riferito da Tuttosport il club nerazzurro potrebbe chiedere al Manchester United di prolungare per un'altra annata il prestito del cileno, dividendo a metà l'ingaggio da 12 milioni a stagione e offrendo un piccolo indennizzo al club inglese, in modo da far divenire oneroso il prestito.